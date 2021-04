Pour sa campagne annuelle, la Ligue cardiologique belge a publié ses recommandations face à cette problématique de sédentarité amplifiée par le confinement. Elle recommande 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée ou 75 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse par semaine, ou une combinaison des deux. "L’objectif est de promouvoir l’activité physique quotidienne et le but à atteindre est de 30 minutes par jour. On veut remettre les Belges en mouvement. Les inscrits vont donc recevoir des conseils selon leur niveau et leur besoin. On peut d’ailleurs rester actif sans faire du sport tous les jours. Il existe des astuces simples de cardiologues à intégrer dans le quotidien des Belges en télétravail. Comme le fait de téléphoner debout, de se déplacer régulièrement, de faire des réunions debout ou même en marchant, se mettre des rappels plusieurs fois par jour pour se dégourdir les jambes, se garer à l’autre bout du parking ou encore préférer la marche ou le vélo pour des courtes distances", détaille le docteur Bondue.