Le chef carolo Dany Lombart essaie de sauver les meubles.

Son adresse ne cesse de grimper ces dernières années. Son Val d’Heure à Montigny-le-Tilleul (Hainaut) s’inscrit dans les établissements gastronomiques qui comptent. Le chef Dany Lombart encaisse difficilement cette fermeture imposée durant trois semaines, car la facture risque d’être salée.

"Dès lundi, j’ai rendez-vous avec mon secrétariat social pour placer mes trois employés en chômage économique. Je ne peux pas faire autrement. Mais l’État belge pourrait faire un effort pour notre personnel qui va perdre 30 % de salaire alors qu’il n’est en rien responsable de la situation sanitaire. C’est démoralisant pour ceux qui veulent bosser."

Il apprécie modérément la décision qu’il juge inéquitable. C’est même un euphémisme car le ton monte quand il en parle.

"Un restaurant de la catégorie gastronomique comme le mien tient financièrement toujours à un fil car les charges fixes sont énormes (salaires, mobiliers…). Pourquoi permettre aux snacks, friteries et autres champions de la malbouffe de rester ouverts ? C’est de la concurrence déloyale. En Italie, la décision a été radicale mais impartiale : tout est fermé. Point. Mon loyer, mes factures d’énergie, mes fournisseurs, il va bien falloir que je le règle. Même si je vais tenter de négocier la révision des mensualités."

C’est la raison pour laquelle il va tenter le coup du service traiteur. Ce n’était pas prévu au programme mais nécessité fait loi.

"Ce sera une nouvelle expérience. Primo. Je serais seul sans employé. Secundo. Il faut faire savoir aux clients que ce service nouveau et improvisé existe. Via ma page Facebook et des messages ciblés, j’espère attirer l’attention et des clients. Tertio. Si j’ouvre mes fourneaux, il faut que cela soit rentable. Je vais tenter le coup durant huit jours. Vingt à trente couverts par jour, cela vaut la peine. Pour deux ou trois, j’arrêterais les frais. Cela ne sert à rien de travailler pour rien."