L’émotion était palpable lundi matin à l’école communale numéro 9 à Ixelles.

À l’école communale ixelloise numéro 9, les retrouvailles entre élèves de sixième primaire et leurs institutrices ont eu lieu sous le signe de la joie. "C’était un moment super émouvant. La majorité des parents étaient heureux de pouvoir remettre leurs enfants à l’école et les élèves étaient très contents de retrouver leurs copains et leur institutrice. On aurait dit une atmosphère de libération après une guerre", commente Sylvie Kazoglis, directrice de l’établissement.

Il faut dire qu’une grande majorité des élèves de sixième primaire de l’établissement ont répondu "présent" à l’appel lundi matin. Près de 80 % des élèves ont en effet décidé, avec leurs parents, de reprendre le chemin de l’école.

(...)