Progressivement, les employés retrouvent le chemin du bureau. À partir du 9 juin, il sera en effet possible de retourner sur son lieu de travail une fois par semaine, et à partir du 1er juillet, l’obligation de télétravail n’existera plus. Toutefois, le retour au travail n’est pas une mince affaire, le Covid n’étant pas encore totalement derrière nous et les risques n’ont pas encore disparu. Employeurs comme employés se posent donc de nombreuses questions. On fait le point avec Stéphanie Leblanc, conseillère en prévention pour les aspects psychosociaux chez Mensura.

Que se passe-t-il si un employé est infecté par le coronavirus ?

"À ce niveau-là, il n’y a pas de réel changement. Les entreprises sont tenues de suivre les directives du gouvernement et donc de respecter les quarantaines...