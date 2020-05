Les marchés ambulants vont pouvoir reprendre. La nouvelle était attendue, mais les modalités ont fait l’objet de discussions en profondeur au sein du Conseil national de sécurité.

Les marchés seront limités dans leur ampleur à 50 échoppes maximum. Ils pourront être organisés à nouveau, moyennant l’accord des autorités locales, dès le 18 mai. Cette reprise du travail se fera toutefois sous plusieurs conditions. Les distances de sécurité devront rester d’application. ◦Un plan de circulation devra être instauré afin que les clients parcourent les étals les uns après les autres selon un circuit défini à l’avance, sans retour en arrière et flânerie d’une échoppe à l’autre. Le port d’un masque ou d’une protection couvrant le nez et la bouche sera obligatoire pour les commerçants et leur personnel. Il ne le sera pas pour les clients mais sera fortement conseillé.

La reprise économique se poursuit donc. Trop lentement ? "Les métiers de contact et les marchés vont pouvoir reprendre dans des conditions très strictes", a pointé l’UCM (Union des classes moyennes) qualifiant la stratégie de "déconfinement à très petits pas".

