C’est en plein centre de Dadizele, destination touristique prisée aux pieds de la basilique Notre-Dame, en Flandre occidentale, non loin de la frontière française, qu’ouvre en octobre 1949 à l’initiative du curé local Gaston Deweer, un petit parc familial où les enfants venaient s’amuser dans des attractions traditionnelles, tandis que leurs parents pouvaient les attendre attablés dans un restaurant du Dadipark après la fin de leur pèlerinage.

De nombreux voyages scolaires ont été organisés vers ce parc de jeux en plein air qui est considéré comme le tout premier parc d’attractions de Belgique qui restera ouvert jusqu’en 2002.

De la culture du miel au Meli Park

L’aventure Méli commence pour sa part en 1931 quand Alberic Joseph Florizoone, apiculteur comme trois générations de Florizoone avant lui, entreprend d’exposer dans le café de sa tante une ruche de verre transparente qui permet de suivre le travail incessant des abeilles. Le succès est immédiat, les clients se laissent séduire par les produits de la Miel Veurne-Ambacht que Florizoone leur fait goûter et les achètent, d’autant que le miel était jusque-là un produit de luxe. La ruche en verre fait sensation au salon alimentaire de Bruxelles de 1932, et Alberic Joseph rêve de communiquer sa passion du miel et des abeilles à tout le monde.