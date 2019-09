Avouez : en réunion, vous avez déjà gribouillé des petits bonshommes sur votre carnet de notes, déjà regardé la vidéo qui fait le buzz sur votre smartphone, répondu à des mails pro voire privés depuis votre téléphone ! On le fait tous… Et cela n’aide pas à la popularité de ces "pauvres" réunions que près de 75 % des travailleurs francophones trouvent agaçantes au possible.

Une étude faite par Protime, spécialisée dans l’enregistrement des temps de la planification du personnel, a d’ailleurs listé le top 10 des motifs de frustration. Résultat : (...)