Le 31 janvier dernier, Rihanna annonçait sa grossesse au monde entier par le biais d’une série de photos réalisées par le photographe Miles Diggs dans les rues de New York. Sur les clichés en question, on pouvait apercevoir la chanteuse de 33 ans en train de se balader à Harlem, un quartier de la Grosse Pomme, avec son compagnon, le rappeur A$AP Rocky. La star arborait une longue veste matelassée rose fluo, de la collection automne-hiver 1996 de Karl Lagerferld pour Chanel, qu’elle avait pris soin de déboutonner pour laisser entrevoir son joli ventre rond orné de chaînes et de bijoux. Quelques semaines plus tard, elle créait une nouvelle fois la surprise en se pointant au défilé Dior, enceinte jusqu’aux yeux, dans une nuisette transparente et des sous-vêtements noirs. Le ton était donné : à l’inverse de ses homologues hollywoodiennes, Rihanna ne foulerait pas les tapis rouges dans des tenues qui camouflent ses nouvelles rondeurs mais dans des fringues qui, au contraire, soulignent son baby bump.