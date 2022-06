Roberto D’Orazio : une gueule, un accent truculent, des "r" qui roulent, une rondeur qui contrastait avec la virulence de ses propos. Durant des années, il a monopolisé les médias à coups de punchlines, jouant malicieusement avec eux : " J’ai annoncé qu’on organisait la ‘Nuit infernale’ à Bruxelles. Et qu’on casserait tout ce qui coûterait plus de 2 000 francs dans l’avenue Louise. " C’était du bluff, en fait : " Mais, en attendant, on me tendait le micro et je pouvais ensuite faire passer mes vrais messages ", nous raconte-t-il dans un éclat de rire et en tapotant sa panse de farceur.

Délégué syndical de la FGTB, il a été le bouillant leader de la lutte pour le maintien de l’activité au sein des Forges de Clabecq, déclarées en faillite fin décembre 1996. C’était, en Belgique, la première des crises sidérurgiques.

Roberto D’Orazio est également controversé. On lui reproche des altercations violentes. Le curateur Alain Zenner apparaît devant les caméras le visage ensanglanté. Une ratonnade des ouvriers pour certains, quelques simples claques pour d’autres. D’Orazio n’a pas frappé, mais a refusé de condamner les auteurs.

(...)