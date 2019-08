C’est la magie du cyclisme, sport populaire par excellence. Les vélos des coureurs professionnels actuels n’ont rien à voir avec ceux que le peloton utilisait il y a 50 ans. Mais s’il veut y mettre le prix, le cyclotouriste amateur peut avoir accès à toutes ces nouvelles technologies qui ont radicalement changé le monde de la petite reine.

Sans être exhaustif et sans vouloir remonter à l’invention de la bicyclette, en 1817 - à l’époque sans pédales - ni au développement des premiers vélos "modernes" (avec roues de taille équivalente et pédalier), fin du XIXe siècle, quelles sont les avancées technologiques les plus récentes qui ont poussé ce sport à un niveau de performance jamais atteint ?

Réponses en compagnie de Toon Wils et Thibaut Norga, respectivement responsable de la cellule R&D et marketing manager de Ridley, la plus grande firme belge de cycles (qui a racheté les vélos Eddy Merckx en 2017), qui équipe notamment les équipes professionnelles Lotto-Soudal et AG2R-La Mondiale. Et qui a mis au point, en particulier, le vélo qui a permis à Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) de battre récemment le record du monde de l’heure.

(...)