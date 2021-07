Il n’y a pas que le foot dans la vie, mais le foot peut aussi servir à relayer des causes caritatives et humanitaires. Pour aider l’association Run For Hope à lutter contre le cancer et ses conséquences morales, des ballons de foot sont mis en vente jusqu’au 20 juillet. “Le Covid-19 et les mesures sanitaires actuelles aggravent l’isolement et la peur des enfants atteints d’un cancer, leurs parents et leurs fratries. Plus que jamais nous souhaitons les accompagner, adoucir leur quotidien et humaniser leur traitement. Comment ? Par la vente d’un ballon solidaire pendant l’Euro de Football, du 14 juin au 20 juillet 2021. L’intégralité des bénéfices est reversée à des projets au sein des services d’hémato-oncologie pédiatrique de nos 3 hôpitaux partenaires.”

Les ballons sont vendus au prix de 35 euros, dont 10 euros seront reversés aux hôpitaux. “Hope, Love, Courage,… Des mots forts, qui prennent tout leur sens quand ils sont prononcés par des enfants atteints d’un cancer. Force est de constater alors que les mots ont tout d’un coup un pouvoir : ils réconfortent, encouragent, touchent, sensibilisent, motivent,… Les mots, dans les moments difficiles, résonnent différemment, nous ramènent à l’instant présent, nous réveillent et nous secouent. En achetant ce ballon, vous soutenez des projets très concrets qui améliorent la qualité de vie et le bien-être des enfants atteints d’un cancer.”

Plusieurs projets sont soutenus via cette vente, à commencer par des aides via la réalité virtuelle. “Le but est de pérenniser le kit de réalité virtuelle financé par Run for Hope en 2018. La réalité virtuelle ouvre de nouvelles voies pour réduire l’anxiété, soulager la douleur, diminuer l’inconfort du patient lors d’un soin stressant, invasif ou douloureux. L’enfant est plongé dans un environnement relaxant. C’est une forme d’hypnose virtuelle.”

On parle aussi de colliers pour symboliser le traitement et le combat des enfants. “Nous soutenons les enfants en traitement en leur offrant des perles d’encouragement. Après chaque soin, l’enfant en traitement pour un cancer obtient une perle identifiant le soin reçu. Toutes ces perles forment petit à petit un beau collier coloré qui symbolise le parcours de l’enfant face à sa maladie.”

Le projet Snoezelmobile fait aussi partie du programme. “La Snoezelmobile se déplace jusqu’au domicile de l’enfant malade et sa famille pour leur offrir, pendant 4 jours, un espace apaisant, relaxant et sécurisant où les 5 sens sont sollicités par la musique et des jeux de lumières douces, des sensations tactiles et olfactives. Une bulle de bien-être sur roues, aménagée par l’association Casa Magnolia.”

Et les parents ne sont pas oubliés. “Nous voulons offrir un atelier de 4 jours aux parents qui se sont investis corps et âme dans l’accompagnement de leur enfant atteint d’un cancer. Quand cet accompagnement intensif se termine, que l’enfant reprend le chemin de l’école, nombreux sont les parents qui se sentent à la fois heureux et un peu perdus, désemparés et sans repères. Keloa est l’initiative d’une maman dont l’enfant a eu un cancer. Psychopédagogue, psychologue de formation, elle a créé l’atelier auquel elle aurait aimé participer quand la vie quotidienne reprend progressivement son cours. L’atelier propose aux parents de mettre des mots sur leur vécu pour l’apprivoiser, l’intégrer à différents niveaux et lui donner sens, d’honorer leur parcours et de retrouver une énergie et un équilibre de vie.”