L’arrêt des compétitions en football, par exemple, peut faire naître de nouvelles passions.

Covid-19 oblige, le sport est fortement touché par les dernières mesures sanitaires. L’arrêt des entraînements et de toutes les compétitions pour les adultes met des milliers de sportifs au chômage technique, même dans certains sports professionnels. Une situation qui n’est pas facile à vivre, d’autant plus que les jeunes sont aussi touchés par ces mesures. Les adolescents de plus de 12 ans doivent ainsi trouver de nouvelles occupations comme le jogging, le vélo ou encore la marche ou l’équitation (voir par ailleurs).