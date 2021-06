On le sait, le confinement a encouragé de nombreux Belges à adopter un ou plusieurs animaux de compagnie. Et si les chiens et les chats restent les animaux de compagnie les plus populaires auprès des Belges, ils sont de plus en plus nombreux à craquer également pour les lapins et les rongeurs. Ces deux derniers types d’animaux sont en effet ceux qui ont été le plus plébiscités pendant le confinement. Sympathiques, bon marché, faciles à trouver, les lapins peuvent passer pour le compagnon idéal pour les enfants et leurs parents. Mais ce n’est pas l’avis de Jean-Marc Montegnies, président d’Animaux en Péril.