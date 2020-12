Ce week-end, les enfants sages auront peut-être la chance de recevoir la visite de saint Nicolas et de son âne fidèle. Mais cette année, crise du coronavirus oblige, la fête des enfants risque d’avoir un arrière-goût de gel hydroalcoolique.

Si le grand saint a en effet reçu la permission du gouvernement fédéral de déposer des cadeaux dans la cheminée et même d’échapper au couvre-feu, celui-ci devra respecter une série de règles strictes.

"On espère que saint Nicolas aura la possibilité de gâter les enfants tant que faire se peut. Il a d’ailleurs l’autorisation de venir sans quarantaine. Mais on lui a demandé d’être prudent et de rester à distance. On lui a demandé de porter un masque, ce qui ne va pas être évident avec sa barbe et on lui a demandé d’enlever ses gants et de se laver les mains", a ainsi rappelé le virologue Yves Van Laethem en conférence de presse.

Il invite les parrains, marraines et grands-parents et les personnes à risque à faire preuve d’une grande prudence. Comment faire dès lors pour accueillir saint Nicolas dans les meilleures conditions ?

Selon le virologue, on peut suggérer aux parrains, marraines et grands-parents de demander à saint Nicolas d’apporter tous les cadeaux à la maison des enfants et de faire les remerciements par Skype.

Le virologue demande également aux familles de privilégier l’extérieur au moment de la distribution des cadeaux. "Il vaut mieux faire ça dans le jardin, sur la terrasse ou dans une véranda bien ventilée avec de la distance et un masque. Ce n’est pas ce masque qui coupera l’affection mais au contraire, c’est le masque qui fera que l’affection est partagée. Parce que dans l’affection, il y a aussi la précaution", a-t-il souligné.