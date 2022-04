C’est la saison des allergies. En tout cas celle des pollens d’aulne, de bouleau, de frêne et de chêne. Entre le nez qui coule et les yeux qui piquent, les personnes allergiques aux pollens commencent donc à souffrir avec l’arrivée des beaux jours et la floraison de certaines essences précoces. "Actuellement, on a énormément de concentrations de pollen dans l’air, notamment de bouleau", indique Lucie Hoebeke, collaboratrice scientifique du service mycologique et aérobiologie de Sciensano.