Kyra Gantois est la confondatrice de Youth for Climate, le mouvement qu'elle a initié aux côtés d'Anuna De Wever, avant de claquer la porte en août dernier. Dans une série de tweets, la jeune femme tire à boulets rouges et épingle les incohérences d'Anuna De Wever.

Anuna De Wever et Adélaïde Charlier ont-elles préféré s'accorder des "vacances", plutôt que de participer à la COP25 à Madrid? C'est ce que semble affirmer Kyra Gantois, l'autre co-fondatrice de Youth for Climate, qui a quitté le mouvement en août dernier. Pour rappel, la jeune femme avait estimé que cette activité était trop stressante et préférait s'adonner pleinement à ses études. Autre clé de lecture: Kyra Gantois s'agaçait qu'Anuna De Wever s'accapare tout la lumière médiatique. © belga

Même si écarte tout ressenti "personnel" vis-à-vis de son ex-camarade, Kyra Gantois n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans une salve de tweets assassins, la jeune femme déconstruit l'image militante d'Anuna De Wever. Souvenez-vous, Anuna De Wever et Adelaïde Charlier étaient à mi-chemin vers le Chili quand la COP25 a été délocalisée à Madrid pour cause de troubles dans le pays sud-américain. Les deux jeunes femmes et autres membres de YFC avaient cherché un voilier pour s'y rendre, en vain. © belga

La conférence sur le climat s'est finalement déroulée à Madrid, du 2 au 13 décembre 2019. Un moyen de transport qualifié par Kyra Gantois de "nocif" pour l'environnement. Mais ce n'est pas tout. “Elle (Anuna De Wever) avait assez de temps pour revenir, mais elle a préféré continuer le voyage et passer une semaine au Brésil”, lance Kyra Gantois. Les jeunes militants écologistes auraient ensuite pris des "vacances" en Martinique, avant de rejoindre Aruba. Finalement, ceux-ci sont rentreront en Belgique à la mi-janvier, en "cargo néfaste pour l'environnement". "Anuna De Wever remet en question la crédibilité de l'organisation pour laquelle j'ai donné ma vie (...) what the fuck?" © belga

Youth for Climate précisait par voie de communiqué que les militants allaient "poursuivre leur voyage au en voilier à travers l'Atlantique pour sensibiliser le public à l'absence de solutions durables pour les voyages intercontinentaux". A l'époque, YFC poursuivait: "Nous allons donc poursuivre notre voyage pour nous rendre au Brésil ou nous nous rendrons dans la région de l'Amazone à l'invitation des chefs amérindiens, notamment du Chef Raoni, pour rappeler l'importance de la forêt Amazonienne pour la survie de l'humanité. Notre voyage se poursuit même si il prend aujourd'hui une nouvelle tournure."

Anuna De Wever n'a pas encore réagi aux accusations de Kyra Gantois.