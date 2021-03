La jeunesse est au bord du gouffre, elle ne peut pas attendre plus longtemps pour pouvoir bénéficier d’assouplissements : voilà en substance le message fort adressé mercredi par un ensemble d’acteurs du secteur de la jeunesse au ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet et à la ministre de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny. Représentants des scouts, responsables de maisons de jeunes, délégué général aux droits de l’enfant et experts sanitaires ont prié les deux ministres de porter leurs voix lors du Comité de concertation de vendredi.

"La jeunesse vit une perte de sens et manque cruellement de perspectives d’avenir alors qu’on la renvoie toujours à ses responsabilités. On parle d’un plan de relance pour la culture mais on ne voit rien venir pour les jeunes ! Tout autour de moi, je vois des amis qui doivent se mettre en arrêt de travail parce qu’ils souffrent de problèmes de santé mentale. Je me demande tous les jours qui sera le prochain. Il faut rouvrir les lieux où les jeunes peuvent échanger, se rencontrer… Ce n’est pas un caprice, c’est un besoin essentiel", estime Norman Vander Putten, représentant du Forum des Jeunes.