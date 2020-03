Sauf miracle, la barre de 200 morts maximum sera franchie cette année.

Prévus en 2022, les états généraux de la sécurité routière ont été avancés à cette année. "Plusieurs raisons expliquent ce choix. D’abord, les objectifs fixés pour 2020 qui ne seront pas remplis sauf miracle puisque la barre de 200 morts maximum sera certainement franchie si on se base sur les dernières tendances. Il y a aussi les objectifs plus lointains de 2030 (moins de 100 décès) et le fameux objectif zéro tué de 2050" , explique Valérie De Bue, ministre wallonne en charge de la Sécurité routière.

La ministre le sait, il y a du pain sur la planche. " Commencer des états généraux en début de mandature permet de mieux fixer les objectifs et d’imposer notre vision globale et régionale pour la sécurité routière. Et puis, de nouveaux modes de déplacement se sont répandus depuis 2017, comme les trottinettes électriques dont on ne parlait pas du tout à l’époque. "

Sept groupes de travail vont être mis sur pied. Ils dresseront un état des lieux et lanceront des pistes pour les domaines suivants : la circulation en agglomération, les motos, le trafic lourd, la distraction au volant, la conduite sous influence de drogues et médicaments, la politique de poursuites et sanctions et la gestion des infrastructures. À la mi-juin, les citoyens seront consultés. " Cela donnera à chacun l’occasion de s’exprimer et de revenir vers nous avec leurs réalités du terrain ", note Valérie De Bue.

Le 23 octobre marquera la conclusion des états généraux et la mise en place de mesures spéciales jusqu’en 2025. Les états généraux sont composés de tous les acteurs principaux de la mobilité et de la sécurité routière comme le Gracq, la Sofico, l’AWSR, le SPW, plusieurs associations de motards ou encore de familles des victimes et bien sûr les polices locales et la police fédérale.