L’institut Vias, en charge d’améliorer la sécurité routière, a publié un rapport inquiétant. Mené entre 2014 et 2019, il montre que sur nos routes, un accident sur trois implique une personne ayant déjà été condamnée pour infractions routières : excès de vitesse, alcool au volant, conduite sans permis… Le rapport va plus loin et montre qu’en tant que récidiviste, il y a 10 % de chance de plus d’être victime d’un accident, par rapport aux autres usagers.