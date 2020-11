Une augmentation de plus de 130 % en une décénie.

En 2019, les différents services de police du pays ont dressé plus de 52 000 procès-verbaux pour non-port de la ceinture. Un chiffre en forte baisse par rapport à 2010 où plus de 120 000 procès-verbaux ont été dressés.

L’an dernier, près de 10 % des infractions (5 000 environ) concernaient des enfants non attachés ou le non-respect des règles en matière de siège auto. Un chiffre en très forte hausse par rapport à 2010. Il y a dix ans, la police dans son ensemble n’avait dressé "que" 2 049 procès-verbaux. "De 2012 à 2013, nous avons connu une forte augmentation des amendes : de 2 889 à 5 898", précise Annelies Schoeters pour le compte de l’Institut Vias. "Cette hausse a eu lieu au même moment que la catégorisation de la non-utilisation ou de la mauvaise utilisation de dispositifs de retenue pour enfants en tant qu’infraction du troisième degré entraînant une amende plus élevée. Il est possible que cette adaptation de la loi se soit accompagnée d’une hausse des contrôles policiers."

Aujourd’hui, les parents qui contreviendraient encore à la réglementation s’exposent à une amende de 116 € si leurs progénitures ne sont pas équipées de la ceinture de sécurité (infraction de deuxième catégorie) et même de 174 € si l’infraction concerne un siège auto absent ou mal attaché.