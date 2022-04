Child Focus a présenté, hier, dans une classe de l’école Les Papillons, à Braine-l’Alleud, "Star +", un outil didactique spécialement développé pour les élèves de plus de 10 ans fréquentant l’enseignement spécialisé. Ce public utilise Internet et les réseaux sociaux mais y prend des risques accrus sans en être toujours conscient et jusqu’à présent, les dispositifs adaptés de sensibilisation n’existaient pas.

"Star +" est une ressource pédagogique en ligne, fournie gratuitement aux enseignants de l’enseignement spécialisé par Child Focus, qui l’a développé en interne grâce à un soutien financier de fonds européens et de la Banque nationale.

Après s’être connectés à "Star +", les élèves qui présentent un trouble du spectre autistique et/ou un trouble d’apprentissage en raison d’une déficience intellectuelle légère peuvent naviguer dans divers modules, accompagnés par l’enseignant et un "coach" virtuel. L’objectif est de couvrir sous l’angle de la sécurité et de la prévention un maximum d’aspects des usages d’Internet : jeux en ligne, vie privée, cyberharcèlement, sexting, utilisation des réseaux sociaux, fake news, etc. "Ces enfants utilisent beaucoup Internet parce qu’une fois derrière leur écran, ils sont comme les autres. Mais en réalité, Internet est une jungle et ils sont souvent plus vulnérables, par manque de recul ou d’esprit critique. Les élèves sont accompagnés à chaque étape, et le message est répété plusieurs fois", indique Nadège Bastiaenen, coordinatrice de l’équipe Prévention de Child Focus.

Un budget de 30 000 euros

"Star +" a coûté environ 30 000 euros. Il est disponible en français et en néerlandais, et est conçu pour être utilisé par les enseignants en classe. En Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 10 000 enfants et jeunes sont potentiellement concernés. Cet outil didactique spécialisé fera l’objet d’un mailing vers toutes les écoles d’enseignement spécialisé.