Le cours du géo est particulièrement propice pour aborder la question.

"Je me renseigne beaucoup sur le climat, c’est un sujet qui me préoccupe. J’ai lu récemment le livre de Pablo Servigne sur l’effondrement. Je me pose beaucoup de questions", confie Elias, un élève de sixième secondaire à la sortie d’un cours. "C’est un sujet qui m’inquiète énormément, je vais à toutes les manifestations pour le climat mais j’ai l’impression que ça ne suffit pas", abonde Yasmine, une camarade de classe.

(...)