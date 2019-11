Est-ce que "VIH" et "Sida" veulent dire la même chose ? Saurez-vous différencier l’implant, de l’anneau ou de la pilule ? Vous êtes une fille blanche et vous sortez avec une fille de votre classe, pensez-vous pouvoir vous déplacer facilement dans votre ville ? Ou encore, saurez-vous faire deviner le mot "cisgenre" ? Ces questions, ce sont Claire et Héloïse qui les posent à nos ados à travers un nouveau jeu de société : Sexploration. Entre introspection, débat, empathie et mise en situation, le jeu aborde la sexualité avec les jeunes de manière inclusive, décomplexée, ludique, tactile et positive.

Car aborder le délicat sujet de la sexualité avec des adolescents n’est pas toujours simple. Entre les parents, les profs et les ados, le sujet reste souvent tabou. Pourtant, l’Unesco est formelle : l’éducation sexuelle complète a un impact positif sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes qui revendiquent d’ailleurs de plus en plus leur droit à une éducation sexuelle de qualité. Or, ce n’est pas à l’école que le temps est pris pour aider nos enfants à acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour faire des choix conscients.

Cinq jeux de société

Pour aider les jeunes à comprendre leur corps, leurs émotions, leurs envies et l’importance du respect des autres, Claire a décidé de mettre à disposition des jeunes et des associations un outil moderne et a imaginé plusieurs jeux de société (de cartes et de plateau).

"En 2019, les jeunes doivent pouvoir recevoir une éducation sexuelle de qualité, réalisée par des intervenants formés avec des outils adaptés. Selon nous, le jeu permet d’aborder les sujets différemment. Sexploration peut se jouer seul, en famille, avec des amis, avec des professionnels de santé ou des éducateurs. Il permet de rire, échanger, se questionner, partager des moments autour de la sexualité", expliquent les deux femmes.

En tout, cinq jeux de société abordent en douceur et dans la bonne humeur des thèmes aussi variés que les infections sexuellement transmissibles (IST), les contraceptifs, le consentement, ou encore les pratiques, orientations et identités sexuelles. Vous pouvez ainsi décider de jouer à un vrai ou faux sur les IST ou assimiler des moyens de contraceptions avec leur mode d’emploi et leur efficacité. Il vous sera également possible d’incarner un personnage et son histoire et de décider de réagir en fonction de différentes situations ou de faire deviner des mots en relation avec l’orientation sexuelle. Sans oublier un jeu sur les différentes formes de consentement.