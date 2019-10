Le scandale Me Too a secoué la planète entière il y a déjà deux ans en mettant en lumière le harcèlement et les agressions sexuelles dont sont victimes de nombreuses femmes. D’abord cantonné au milieu du cinéma avec l’affaire Weinstein, le mouvement s’est élargi pour atteindre toutes les sphères de la société. C’est donc tout naturellement que le milieu du folklore estudiantin a été lui aussi amené à se questionner sur une série de pratiques.