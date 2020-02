Oui, via certaines applications, les photos disparaissent très vite. Mais dès que l’ami a fait une capture d’écran, c’est trop tard. La personne sur la photo n’a plus aucune maîtrise. Et c’est déstructurant. Elle va devenir la proie d’un véritable phénomène de groupe. Une fille se prend en photo sur une machine à laver avec une carotte, elle deviendra Miss Carotte. "

Joachim Chajia est coordinateur de la maison de jeunes Masure 14 à Tournai. Il a déjà dû se pencher sur plusieurs dossiers. "Des cas qui touchent les filles majoritairement, mais pas seulement. "

(...)