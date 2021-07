Elle était professeur d’anglais, elle est devenue la patronne d’un loveshop. Chimène Gendarme en rêvait, elle l’a fait.

Les vies sont faites aussi de rencontres et de hasards qui font parfois bien les choses. À 46 ans, Chimène Gendarme est loin de rouler sur l’or mais elle a réussi sa reconversion, son rêve et vit de ses passions… Une fierté et une vraie victoire pour cette Verviétoise qui fut professeur d’anglais dans douze écoles et qui a vécu un gros burnout… et qui tient désormais une love boutique, une librairie érotique et un eshop. Pour l’instant, c’est dans une pièce à l’étage de sa maison qu’elle reçoit les clients qui lui font confiance. "C’est sur rendez-vous et ils aiment beaucoup le principe, ils sont sûrs de ne croiser personne et aiment bien cette intimité au final."