Les arnaqueurs surfent sur la vague du coronavirus pour tenter d'escroquer leurs victimes.

Alors que des milliers de personnes souffrent chaque jour des conséquences économiques de la crise du coronavirus, d'autres personnes peu scrupuleuses tentent de mettre la main frauduleusement sur les économies de centaines de citoyens. Ces arnaqueurs profitent en effet de la crise du Covid pour tenter d'obtenir les coordonnées et, surtout, les codes bancaires des personnes les plus crédules.



Récemment, nous faisions état des milliers de SMS étranges reçus par des clients de banques, qui précisaient que leur compte en banque avait été restreint, suivi d’un autre SMS précisant qu’en raison du confinement les agents bancaires étaient contraints de travailler à domicile. Pour régler le problème, il suffisait d’aller sur un site qui ressemble en tout point au site officiel de la banque. Des sites frauduleux, évidemment, qui ont depuis été supprimés par Google.

Aujourd'hui, ce sont des sms en provenance de sociétés de livraisons de colis qui sont reçus par des milliers de clients. Nouvel exemple en date : un SMS soi-disant en provenance de Bpost et qui invite, en néerlandais ou en français, à consulter le site internet www-bpost-online.info/bpost.html. Le SMS précise ceci : "Un colis est arrivé pour vous au centre de tri. Suivre votre colis [sur le site susmentionné]"

Un site floqué du logo de Bpost - mais d'autres sociétés de livraisons sont aussi concernées - sur lequel on peut lire qu' en "raison du COVID-19, nous vous demandons de payer vos frais d'expédition en ligne pour limiter les contacts avec nos livreurs de colis."

Avec un tarif exorbitant : 14,2 € à débourser pour recevoir son colis !

En cliquant sur un nouveau lien, on est renvoyé vers une interface ressemblant à s'y méprendre à celle de notre banque. Avec des coordonnées bancaires à introduire. Nous ne sommes pas allés plus loin : nous n'avons pas commandé de colis récemment et l'objectif des arnaques - puisque c'est de cela qu'il s'agit - est de récupérer vos coordonnées bancaires afin de vider votre compte. Un petit conseil donc : n'ouvrez pas ces SMS et, si vous l'avez fait malgré tout, coupez court à toute demande de coordonnées bancaires.

"Il s'agit effectivement d'une arnaque qui touche Bpost mais également d'autres services de livraison, confie Barbara Van Speybroeck, porte-parole de Bpost. Nous ne demandons jamais à nos clients de verser des frais de livraison par SMS ou par mail. Malheureusement, ce type d'arnaques deviennent de plus en plus fréquentes. L'objectif, pour les voleurs, est d'avoir accès à votre compte. Ne donnez jamais vos codes."

Même design, mêmes couleurs. Et il invite les internautes à introduire leurs numéros de carte et de client, suivis du code fourni par les digipass. Sauf que ce site est un faux et que, plutôt que d’aider les clients dont le compte aurait été restreint, il s’agit de tenter de les arnaquer.

Des escroqueries de ce genre, par téléphone et Internet, ont tendance à se multiplier depuis le début du confinement. Avec une thématique récurrente : le coronavirus. Les escrocs n’ont pas de faille à leur imagination et n’ont pas décidé de cesser leurs activités lucratives.