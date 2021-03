Le 16 mars dernier, 10.616 élèves de maternel et de primaire étaient absents. On en dénombrait 20.081 le 23. Explosion des absences aussi, du côté des enseignants, dont 1582 étaient absents ce lundi, pour 916 une semaine plus tôt.

"Le taux d’absence chez les enseignants est passé en une semaine de 9.5 à 12%, ce qui correspond à celui observé mi-octobre, à la veille de la seconde vague de contaminations massives", commente Etienne Michel. "Le taux d’absence chez les élèves est de 14%, soit le taux le plus élevé depuis que nous enregistrons cette donnée (fin novembre)."

Le nombre de classes fermées a également plus que doublé en une semaine, passant de 166 à 372 classes.