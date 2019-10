Si 9 Belges sur 10 ont un smartphone, ils sont aussi 78,9 % à garder l’habitude d’utiliser leur ordinateur portable.

Les smartphones font partie intégrante de notre vie et les chiffres le prouvent encore. Neuf Belges sur dix en possèdent un et ils sont une bonne partie à l’utiliser au moins une heure par jour. C’est ce qui ressort du dernier grand baromètre de Samsung mené auprès de 2 082 Belges et Néerlandais ces dernières semaines. Et outre ces chiffres, quelques comportements ont également été mis en lumière, avec des différences entre hommes et femmes mais aussi avec nos voisins du nord. Ainsi, ce sont les femmes qui se montrent les plus accros à leur smartphone (65 %) que les hommes (55 %). Jeux, applications de santé ou encore réseaux sociaux, la gent féminine est plus active que la gent masculine dans tous les domaines sauf dans un : les applications bancaires. De là à dire que les hommes tiennent les cordons de la bourse, il y a un pas que nous ne franchirons pas. (...)