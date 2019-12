Les anciennes reines des trains rapides Bruxelles-Amsterdam, détrônées de leurs rails en décembre 2009 pour faire place à des locomotives TRAXX plus modernes de manière temporaire en attendant les éphémères rames Fyra, seront mises en vente publique début 2020.

La SNCB a pas mal traîné dans la gestion de ce dossier car ces onze très belles locomotives fabriquées en 1985 aux ateliers nivellois de La Brugeoise et Nivelles devaient initialement être rachetées pour transformation par les chemins de fer tchèques CZ, la vente ne s’est jamais faite et depuis ces machines sont garées à l’abandon et en plein air à Stockem, exposées aux intempéries, au vandalisme et au non-entretien.

