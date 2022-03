Les séances photos qui célèbrent la maternité pour aider d’autres femmes enceintes sont de retour en Belgique. A l’initiative de Memisa, cette cinquième édition a comme les autres années, pour ambition de soutenir de nombreuses femmes dans plusieurs pays d’Afrique.

Concrètement, les femmes belges qui le souhaitent, et elles sont plus de 800 à avoir posé devant l’objectif depuis 2018, peuvent s’inscrire pour une séance photo avec leur(s) enfant(s). Elles donnent ce qu’elles peuvent. Mais toutes savent que les fonds récoltés iront à d’autres femmes enceintes ou toutes jeunes mères.

Depuis 2018, 4 000 femmes ont pu bénéficier de consultations prénatales tout au long de leur grossesse et 1 200 femmes ont pu être transportées à l’hôpital et accoucher avec un encadrement médical en Afrique.

Dans le monde, 810 femmes meurent chaque jour des conséquences de leur grossesse ou de leur accouchement (PNUD-2019). 94 % de ces femmes vivent dans des pays revenus faibles ou intermédiaires (OMS -2019).

Les complications peuvent souvent être évitées grâce à une assistance médicale professionnelle. Memisa aide ainsi activement à rendre les soins de santé accessibles aux futures mamans, à fournir des médicaments, à équiper les centres de santé et les hôpitaux en matériel médical (table d’accouchement, échographe, etc.), et à soutenir la formation des infirmiers, infirmières et sages-femmes au Bénin, au Burundi, en Guinée, en Mauritanie et en RD du Congo.

"Chaque séance est synonyme d’émotions, de sourires et de complicité, mais les séances photo ‘Mamans pour la vie’ ont surtout ce petit quelque chose que les autres n’ont pas", explique avec enthousiasme la responsable de l’association.

En pratique, les séances photos auront lieu dans ces communes :

• Forest et Ville de Bruxelles, les 30 avril et 1er mai

• Gand, le 7 mai 2022

• Wavre, le 7 mai 2022

• Malines, le 14 mai 2022

• Anvers, le 15 mai 2022

On doit s’inscrire via le site www.mamanspourlavie.be