A cette occasion, de multiples plans sont possibles.

Irez-vous plutôt au restaurant ? Pour rappel, ceux-ci seront contraints de fermer leurs portes à 23 heures. Si oui, avez-vous prévu quelque chose après ? Préférez-vous fêter cela à la maison ? Ou chez des amis ? Ou alors vous n'avez rien de prévu et le passage en 2022 se fera pour vous, en pyjama, tranquillement à la maison?

Autre cas de figure possible, le nouvel an gâché par le covid. Si vous êtes en quarantaine, le nouvel an sera sans doute moins festif qu'à l'accoutumée pour vous.

Racontez nous ce que vous avez prévu pour cette fête particulière et répondez à notre sondage.

Comment comptez-vous fêter le nouvel an ? Au restaurant Chez des amis A la maison Autre A l'étranger Voter Javascript doit être activé pour participer Au restaurant 2,7% Chez des amis 30,0% A la maison 57,3% Autre 8,2% A l'étranger 1,8% 110 votes

Envie de nous en dire davantage et de nous confier vos meilleurs plans pour fêter l'an neuf ? Envoyez nous un courrier à Maili.Bernaerts@dh.be.