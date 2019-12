Souhaiter un joyeux Noël à ses proches par SMS est de moins en moins populaire.

Chez Proximus, le nombre de SMS envoyés durant le réveillon et ce mercredi matin, a ainsi chuté de 12% par rapport à l'année passée tandis que le volume de data a progressé de 23%, les applications les plus utilisées étant Facebook (64,5%), Instagram (22,5%) et Snapchat (7,5%). Constat identique du côté de Telenet où 3,552 millions de SMS ont été envoyés (-16% par rapport à Noël 2018) alors que l'utilisation des données a explosé de 60%, à 91.385 GB utilisés, les clients de l'opérateur optant principalement pour WhatsApp et Facebook.

Quant à Orange Belgium, il a enregistré une baisse de 10% des SMS envoyés, à 5,4 millions de messages, l'utilisation des applications mobiles augmentant par contre de 45,5%. En la matière, c'est à nouveau Facebook qui s'est taillée la part du lion, devant Instagram et Snapchat. A noter enfin que 1,51 million d'appels ont été passés via l'opérateur, en recul de 8% par rapport à l'année passée.