Le convoi de la liberté a vu le jour le 19 janvier au Canada. Des camionneurs ont paralysé la capitale Ottawa pendant plus d’une semaine pour protester contre l’obligation vaccinale des camionneurs canadiens qui se rendent aux États-Unis. Depuis, la protestation fait tache d’huile jusqu’en Europe, sous le nom d’"European Freedom Convoy". Désormais, les revendications vont dans tous les sens, allant du droit à circuler librement au droit à l’expression libre en passant par celui de faire ses propres choix en matière de santé.

"Toute l’Europe converge vers la capitale de l’Union européenne pour exiger la fin du régime tyrannique dans un esprit d’amour et de solidarité. Le rôle des organisateurs est de maintenir une disposition pacifique, peu importe le nombre d’abus administrés par les autorités. Si vous ne pouvez pas assister à l’événement, montrez votre soutien le long des itinéraires de convoi près de chez vous", expliquent les organisateurs.

De nombreuses personnes ont proposé leur aide sur les réseaux sociaux afin de soutenir les participants au convoi. "Des centaines de personnes offrent un hébergement, des douches, des petits déjeuners et des repas chauds aux camionneurs. Les offres viennent de tout le pays et de bien au-delà. Ceci s’applique également à tous les autres groupes qui fournissent une assistance logistique pour l’organisation de l’hébergement. Les inscriptions affluent", précisent des membres de l’organisation sur une page Facebook qui compte environ 350 000 personnes.

Le mouvement s’organise également pour proposer des points relais de restauration, de livraison de nourriture et de boissons. "De nombreuses personnes ont proposé un garage ou un dépôt pour stocker la nourriture et les boissons. Il est également très agréable de voir des indépendants et des entreprises participer. Par exemple, un boulanger de Lier livre gratuitement 100 pains par semaine et une entreprise de Zoersel livre 30 kg de légumes et fruits lyophilisés pour préparer des smoothies, entre autres", peut-on également lire.