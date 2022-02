Cette ASBL apporte une aide sociale et psychologique aux victimes. Une ligne d’écoute gratuite est à leur disposition.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d’augmenter son soutien financier à l’ASBL SOS Viol afin de lui permettre d’étendre ses horaires d’écoute.

L’aide annuelle octroyée par la FWB va ainsi augmenter de 50 000 euros pour atteindre un total de 135 000 euros. Reconnue et subventionnée depuis 2018, l’ASBL SOS Viol apporte une aide sociale et psychologique aux victimes de violences sexuelles. Un service juridique et une ligne d’écoute gratuite (0800/98.100) sont à leur disposition de manière anonyme.

Grâce à l’augmentation de ses subsides, la ligne sera désormais accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et deux soirées supplémentaires jusqu’à 20 heures. L’ASBL met également un service de "chat" en ligne à disposition depuis avril 2020 et accessible 12 heures par semaine. Le public cible de ce service d’aide sont les adultes et les mineurs de plus de 15 ans.