En à peine deux semaines de présence sur Netflix, la série coréenne Squid Game est devenue la plus populaire de l’histoire de la plateforme. C’est bien simple, que ce soit au bureau ou dans les cours de récréation, on ne parle que de cette série dans laquelle 456 participants s’adonnent à des jeux d’enfants mortels, dans l’espoir de remporter une importante somme d’argent.

Il n’est dès lors par étonnant qu’à une semaine d’Halloween, les déguisements et accessoires découlant de la série soient particulièrement recherchés.

"On nous en demande tout le temps, ça n’arrête pas. On a commandé un certain nombre de déguisements et on espère les recevoir très prochainement", déclare ainsi la gérante d’un magasin de déguisements et d’accessoires situé à Etterbeek. Les recherches de déguisements issus de Squid Game fleurissent aussi sur les moteurs de recherche et dépassent même les traditionnels Harry Potter, Spiderman et Joker.