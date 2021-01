Jean-Pol Piron vit une période tourmentée. En 2020, le 13e Stars Rallye Télévie (SRT) n’a pas eu lieu à cause du Covid. Il s’agit d’un événement de prestige réunissant voitures de luxe, anciennes, supercars le tout piloté par des stars et qu’il organise afin d’apporter des fonds pour la recherche contre le cancer, n’a pas eu lieu. "Ce qui représente un manque d’apport de 100 000 à 125 000 €. Avec cela, le FNRS aurait pu financer trois chercheurs durant un an", déplore le Bruxellois. "On peut ajouter toutes ces kermesses et autres foires à boudins dans les communes qui, elles non plus, n’ont pas pu être organisées."

Le philanthrope ne se focalise pas sur son événement. Ses inquiétudes sont bien plus structurelles. "Depuis un an, le Covid 19 monopolise une bonne partie des budgets pour la recherche et prive le FNRS dans son travail contre le cancer. Les laboratoires ont, dans ce contexte, tout intérêt à laisser le cancer de côté. S’ils trouvent des solutions pour le Covid, c’est le jackpot assuré."