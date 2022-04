La proposition de loi visant à lutter contre la maigreur excessive dans le mannequinat (au sens très large), signée par Vanessa Matz, a été présentée ce mercredi à la Chambre, en commission de l’Économie et de la Protection des consommateurs. La députée "Les Engagés" veut obliger les mannequins à disposer d’un certificat médical attestant qu’elles/ils sont en bonne condition physique pour exercer leur activité, notamment pour ce qui concerne leur indice de masse corporelle. Elle souhaite aussi qu’une photo retouchée (à l’aide d’un logiciel) fasse l’objet d’une indication afin de prévenir l’anorexie.

Le fléau n’est pas banal. Quand on souffre d’anorexie mentale, la vision du corps est altérée. On se voit gros(se) alors qu’on est en réalité très maigre. Avec, à la clé, des troubles de la conduite alimentaire qui mènent à l’autodestruction, parfois au suicide, et qui touchent surtout les femmes (90 % des cas).

(...)