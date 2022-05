"Avant la pandémie, en moyenne, cinq personnes mettaient fin à leurs jours chaque jour en Belgique. C’est l’un des pays européens où le suicide fait le plus de ravages. Depuis, la crise sanitaire est passée par là même s’il n’est pas encore possible de quantifier son impact sur la problématique du suicide parce que les chiffres de 2020 scientifiquement validés ne seront publiés que dans un an", explique Thomas Thirion, administrateur-délégué de l’ASBL Un pass dans l’impasse, la seule structure spécialisée en prévention du suicide en Wallonie.