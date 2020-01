L’ASBL cherche des bénévoles à Bruxelles et désormais à Charleroi.

Après l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (Huderf) à Bruxelles, c’est au tour des hôpitaux du groupe Chirec de faire appel à l’ASBL "les câlineurs de bébés". Le principe ? Des séances qui se traduisent par des moments de câlinage, comme bercer, dorloter, réconforter, chanter, afin que les bébés puissent bénéficier d’un maximum de chaleur et de tendresse lors de leur hospitalisation ou auprès de bébés prématurés.

De nombreuses études ont d’ailleurs révélé les bienfaits des câlins auprès des bébés hospitalisés.

Ces gestes simples leur procurent un moment de bien-être, de respiration et de chaleur. "Nous sommes en discussion avec les hôpitaux du groupe Chirec et nous allons déjà commencer par celui de Delta. Nous allons également offrir nos services au grand hôpital de Charleroi dès le mois de mars-avril et il y en aura d’autres mais nous sommes en pourparlers. On continue notre progression et on remarque que les hôpitaux belges sont de plus en plus réceptifs à ce type de soins", indique Mélanie McCluskey, secrétaire générale de l’association et chargée de communication de l’association.

Le signe d’une évolution dans les mentalités du point de vue de la stimulation des nouveau-nés ? "On note un réel engouement au niveau des candidatures et des hôpitaux mais nous voulons mettre le focus sur la qualité et on ne veut pas que ça aille trop vite. On continue donc de sensibiliser à l’importance de ce geste pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, et nous conservons une formation assez stricte."

En effet, pour devenir câlineur de bébé, il faut connaître sur le bout des doigts les règles très strictes en matière d’hygiène, adhérer à une charte déontologique exigeante, se familiariser avec l’univers hospitalier et les outils de monitoring (pour être capable de prévenir le personnel soignant). "On met aussi en place une formation plus axée sur le psychologique, à savoir être capable de repérer la douleur chez le nourrisson, gérer le lien et la distance affective nécessaire. Et dès qu’une personne postule à intégrer notre équipe, que ce soit homme ou femme et de n’importe quel horizon, un entretien se déroule avec deux recruteuses pour approfondir les motivations du candidat, et ensuite la personne part sur le terrain pendant trois mois avec une marraine, un membre de notre ASB, pour se former", conclut Mélanie McCluskey.