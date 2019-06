Plus le portefeuille contient d’argent, plus il a de chances d’être rendu à son propriétaire, contrairement à ce qu’on pourrait penser.

Quatre scientifiques, qui travaillent à l’université de Zurich, du Michigan ou de l’Utah, ont volontairement abandonné plus de 17 000 portefeuilles dans 355 villes de 40 pays différents.

Le contenu était le même : trois cartes de visite (avec une adresse mail unique spécialement créée), une clé, une liste de courses, et soit aucun argent, soit l’équivalent en pouvoir d’achat local de 13,45 dollars.

Les treize assistants des chercheurs avaient pour consigne d’abandonner les portefeuilles non pas dans la rue, mais sur les comptoirs de différentes institutions (café, banque, hôtel, etc.). "Ces institutions servent de points de repère utiles car elles sont communes à tous les pays", justifient les scientifiques dans l’étude parue dans le magazine Science et dont le journal Le Parisien se faisait l’écho hier.

Il ressort que 51 % des portefeuilles contenant de la monnaie ont été rendus contre 40 % de ceux sans argent. Honte de passer pour un voleur ? Crainte de causer un préjudice au propriétaire ? Altruisme ? "Le coût psychologique de se voir soi-même comme un voleur augmente et, parfois, il domine le désir de tricher", conclut l’étude. "Quand il y a de l’argent, les gens ont soudain l’impression de voler", renchérit l’un des chercheurs, Christian Zünd.

Derrière ce geste, en revanche, les chercheurs écartent la crainte d’une sanction pénale, notamment parce que la présence de caméras de surveillance n’impacte pas leurs résultats. Idem pour une motivation purement financière : "Nous ne parvenons pas à prouver que les gens s’attendent à une récompense plus importante en restituant un portefeuille avec davantage d’argent."