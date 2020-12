Deux-roues motorisés, voitures électriques, camions, taxis, voitures de société,.. de nombreuses questions restent de mise après l'annonce, très commentée, hier, de la mise en place imminente d'un péage urbain à Bruxelles. Nous y répondons.

Deux jours après la confirmation, par le gouvernement bruxellois, de sa volonté d’instaurer une taxation kilométrique intelligente sur son territoire à partir de 2022, le sujet fait toujours débat. Pour rappel, l’objectif du gouvernement bruxellois est de taxer l’utilisation des voitures et motos, et non plus leur simple possession. En bref, plus on roulera, plus on paiera.

Ce vendredi, quelques questions subsistaient. En voici les réponses.