De nombreux travailleurs belges ont découvert le télétravail à l’occasion du confinement. La Belgique est arrivée en troisième position avec seulement 44 % des employés pouvant travailler à domicile contre 56 % qui ne le pouvaient pas, seuls les Autrichiens (54 %) et les Français (49 %) étant plus nombreux à avoir télétravaillé. Et ils y ont visiblement pris goût puisque 52 % sont demandeurs de poursuivre le télétravail au-delà de la crise.