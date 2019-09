Les IG Nobel sont le pendant des très sérieux Prix Nobel décernés chaque année. Cette 29e édition a, une fois de plus, fait la part belle aux recherches menées très sérieusement sur des sujets qui ne le sont pas toujours autant. À moins de tomber sur cette question sur la dernière marche de Qui veut gagner des millions, on se demande bien à quoi cela sert de savoir que le testicule gauche du postier est plus chaud que le droit.

C’est en tout cas le résultat de l’étude menée par deux chercheurs du groupe de recherche Fertilité humaine de l’université de Toulouse III, qui ont mesuré la température des testicules de 30 hommes habillés et nus, ayant permis de mettre en évidence une asymétrie de la température scrotale, ce qui leur a valu l’IG Nobel d’anatomie.

L’IG Nobel de physique, autre récompense visiblement très prisée, est allée à une équipe internationale de chercheurs qui se sont penchés sur les déjections des wombats. Particularité de ce marsupial ? Ses crottes sont carrées, ce qui est dû à la forme particulière de leur intestin.

Dans la catégorie questions pour un champion, on retiendra aussi le résultat de l’étude de ce Japonais ayant calculé la quantité de salive produite par un enfant de 5 ans en une journée. Résultat : un demi-litre.

On ne sait trop quoi penser non plus de l’IG Nobel de l’Italien Silvano Gallus, récompensé pour plusieurs études du début des années 2000 sur les vertus sanitaires de la véritable pizza italienne, notamment face à certains cancers (estomac, sein ou prostate), surtout lorsque l’on sait que, dans ses conclusions, il précise que les résultats obtenus ne sont valables que pour les pizzas fabriquées et mangées en Italie.

Le prix Ig Nobel de la paix 2019 a été attribué à une équipe internationale dont l’objet d’étude portait sur la zone du corps la plus agréable à gratter en cas de démangeaisons. Verdict ? Les chevilles. Les auteurs n’ont pas précisé si, forts de cette récompense, ils avaient… les chevilles qui enflent.

Enfin, on signalera aussi que le prix IG Nobel de psychologie a été décerné à Fritz Strack. Pensant que tenir un stylo en bouche faisait sourire et rendait plus heureux, il est en fait arrivé à la conclusion que… ce n’était pas le cas.

Précisons que cette cérémonie, organisée sur le campus de la prestigieuse université de Harvard, s’est déroulée dans un esprit plus humoristique que scientifique, précisant que les études récompensées sont destinées à "faire rire, avant de faire réfléchir". Une fillette de 8 ans étant même chargée d’interrompre les discours des lauréats lorsqu’ils duraient plus d’une minute, d’une phrase lapidaire : "Je m’ennuie !"