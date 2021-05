Cela tourne à plein régime chez The Wave. Les clients sortent tout heureux et dans cette ruche, les professionnels de tous âges sont souriants. Une nouvelle boutique ? Non, un concept tout à fait novateur et unique d’espace partagé pour les coiffeurs. "Lorsque j’ai vu la vague de faillite et de désespoir qui touchait les métiers de contact et particulièrement les coiffeurs, j’ai senti qu’il y avait quelque chose à faire", explique Ludmila de Moffarts. Cette jeune femme d’une trentaine d’années a toujours eu l’entreprise dans le sang. Elle lâche son job dans le retail, le marketing et la vente chez Philip Morris et se met en quête d’un local à Bruxelles assez spacieux pour y installer tout l’équipement nécessaire à l’accueil de 14 fauteuils de coiffeurs. Des coiffeurs, coloristes, spécialistes des extensions ou des cheveux bouclés qui n’ont plus qu’à amener leur propre petit matériel. Le tout pour un maximum de 6,95 €/h sans loyer et sans charges. Les packages sont modulables de 10 à 200 h et consommables sur trois mois.