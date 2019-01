Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute et accompagnant psychospirituel, propose, dans son dernier livre, d’"Écouter le silence à l’intérieur" (L’Iconoclaste) pour s’éveiller à l’essentiel et rendre sa vie meilleure, en phase avec soi et ses valeurs.

Qu’est-ce qui explique que, dans nos sociétés contemporaines, de plus en plus de personnes expriment le besoin de prendre soin d’elles, de leur corps et de leur esprit ?

"Les gens ne vivent plus du tout dans le respect de leur propre nature. On ne vit plus en phase avec nos besoins physiologiques, on impose à nos enfants des rythmes de vie insupportables et on les conditionne à supporter cela. On croit qu’on doit répondre à un impératif d’hyper-performance pour garder sa place, pour être aimé, pour être valorisé. On est prêt à tout, à se sacrifier pour cela. Des gens deviennent exsangues, fatigués - physiquement et moralement -, ils n’ont plus de ressources. On en est à un point tel que, quand on revient à des choses plus simples et essentielles, cela peut être vécu très mal. Il faut parfois tomber malade pour entrer dans une vraie phase de récupération, de régénération. On le voit aujourd’hui avec le burn-out. C’est comme un appel de la vie qui nous dit qu’on ne respecte pas nos besoins essentiels."