Lors de ses échanges avec les parents, la FAPEO (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel) constate que la question des toilettes revient systématiquement sur le tapis, quel que soit l’âge des enfants. Trop sales, cassés, trop rares ou trop difficiles d’accès, les sanitaires laissent à désirer dans trop d’établissements scolaires. De nombreux parents se plaignent aussi de l’existence de mécanismes de contrôle visant à limiter l’accès aux toilettes.

"Tout est fait pour que les élèves passent le moins de temps possible aux toilettes. Différents mécanismes de contrôle ont été mis en place afin de s’assurer que les élèves ne puissent pas abuser de ces lieux tellement agréables et réconfortants", observe Daphné Renders, chargée de mission à la FAPEO dans une analyse intitulée "les toilettes, entre liberté, autorité et besoins fondamentaux".

(...)