En cas de panne, les travailleurs de la Santé peuvent former le 0800 24 0 24; ils seront dépannés en priorité

Nous vous avons déjà parlé ici, depuis le début du confinement, de l'action de Touring, qui non seulement donne la priorité au personnel médical en cas de panne de véhicule mais, en plus, assure la gratuité de l'intervention. La société de dépannage a décidé de maintenir cette action jusqu'à la fin de l'année.

Touring remercie nos héros du quotidien. "Ils sont là pour nous, nous voulons être là pour eux. Nous prolongeons le dépannage gratuit pour le personnel soignant afin de le remercier pour son dévouement sans faille en cette période de crise. Toutes les fonctions médicales peuvent être assistées sans frais jusqu’au 31 décembre 2020. Le numéro d’appel 0800 24 0 24 a aussi été créé et leur est totalement dédié".

"Depuis des semaines, le personnel soignant effectue un travail extraordinaire afin de nous sortir de cette crise sanitaire, explique-t-on chez Touring. De vrais héros des temps modernes. Et nous voulons leur dire merci en leur proposant une assistance gratuite qu’ils soient en voiture, à moto ou à vélo."

Selon nos informations, près de 400 médecins, infirmiers, aides-soignants et autres professions médicales ont déjà été aidés gratuitement depuis le début de la crise. "Mais nous ne voulons pas nous arrêter là en continuant à nous rendre utiles à notre façon. Nous prolongeons donc l’action jusqu’à la fin de l’année".

Comment faire et pour qui exactement?

Appelez le 0800 24 0 24 et mentionnez votre fonction. La centrale d’appels prendra en charge votre demande et enverra un patrouilleur afin de vous remettre sur la route au plus vite. Toutes les personnes travaillant dans les soins de santé peuvent bénéficier de l’action. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site Touring.be. Vous recevrez un mail de confirmation avec le rappel du n° de téléphone en cas de besoin.

Une bien belle et heureuse initiative.