Le point sur tout ce qui change au mois d'août.

Les fonctionnaires pourront prendre une demi-journée de congé parental par semaine

Les travailleurs de la fonction publique pourront prendre, à partir du 1er août, une demi-journée de congé parental par semaine ou une journée entière toutes les deux semaines. Une mesure similaire est entrée en vigueur au mois de juin dans le secteur privé. Le dispositif découle de l'accord parlementaire de l'été 2018 qui avait réuni l'ex-majorité suédoise et le cdH. Le ministre de la fonction publique Wouter Beke a souligné mardi dans un communiqué les avantages de la nouvelle formule. Ainsi, les enseignants se verront octroyer l'opportunité de rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants le mercredi matin. Les parents en régime de coparentalité pourront bénéficier d'une journée complète de congé parental la semaine durant laquelle ils s'occupent de leurs enfants.

Les autres formules de congé parental restent d'application: 4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps et 20 mois à 1/5e temps.

L'accord préalable de l'employeur est à chaque fois requis.

Dans le secteur privé, 52 travailleurs ont bénéficié du nouveau dispositif durant le mois de juin et on s'attend à ce que la mesure ait de plus en plus de succès.

Autre nouveauté à partir du 1er août, les périodes de congé parental et de congé pour assistance médicale feront l'objet d'une plus grande flexibilité. Les périodes pourront être fractionnées en périodes de semaines plutôt que de mois. Cette nouveauté est également ouverte au secteur privé depuis le 1er juin.





Maximum quatre machines à sous encore admises dans les cafés

Dès ce 1er août, un maximum de quatre machines à sous - deux bingos et deux machines à mise modérée - seront admises dans les cafés.

Les machines à mise modérée remplaceront celles qu'on appelait les slots et les machines 3.3 (poker et black jack). Ces machines ne pourront être activées que via un montant maximal de 2 euros et par une personne en possession d'une carte d'identité prouvant qu'elle est majeure. La mise maximale y sera de 50 cents et le gain par partie sera limité à 6,20 euros.

Les montants seront communiqués quotidiennement à la Commission des jeux de hasard. Une mesure qui vaudra aussi pour les machines bingo.

Des contrôles pour vérifier l'observation de ces nouvelles mesures pourront être effectués dès le 1er août également.





Il ne faudra plus payer pour radier sa plaque d’immatriculation à partir du 1er août, a informé le SPF Mobilité. Ce service payant devient donc gratuit.





L'opérateur télécom Telenet va à nouveau, à partir du 4 août, augmenter ses tarifs. La "révision" tarifaire de 1,87% s'appliquera aux frais d'abonnement mensuels fixes pour l'internet, la télévision numérique et analogique et la téléphonie fixe et mobile. L'entreprise dit ajuster de la sorte ses tarifs à l'inflation. Telenet avait déjà augmenté ses prix l'été dernier.

"Notre politique de prix est une chose que nous évaluons soigneusement chaque année. Les décisions à cet égard ne sont pas prises à la légère. Nous ajustons nos tarifs conformément à l'inflation. Nous sommes conscients que ce message n'est jamais agréable. Bien entendu, nous garantirons toujours au client que nous ne cesserons d'améliorer ses produits et de les adapter à la manière dont il les utilise", affirme l'entreprise dans un communiqué. Les clients concernés seront personnellement avertis dès mardi. Chez le concurrent Orange, aucune hausse des tarifs à l'horizon, comme l'entreprise l'avait promis. Proximus avait pour sa part augmenté les prix de certains de ses produits en début d'année, notamment les offres groupées Tuttimus et Familus.