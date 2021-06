Petit à petit, l’économie reprend et cela a un impact sur le marché de l’emploi. Depuis quelques semaines, le spécialiste du travail intérimaire Asap.be a en effet constaté une remontée du nombre d’offres d’emploi, avec à nouveau près de 4 000 postes à pourvoir, soit une hausse de 50 % par rapport à la fin de l’année 2020. Parmi les secteurs les plus porteurs, on constate que la demande de profils techniques et de collaborateurs dans la production et la logistique en particulier est très élevée. D’ailleurs, les missions continuent d’affluer grâce à l’assouplissement des mesures sanitaires.